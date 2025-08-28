تضرر مقر الاتحاد الأوروبي في كييف بهجوم روسي عنيف

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت هجوماً كبيراً بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 38 وإلحاق أضرار ببنايات سكنية ومنشآت في عدة أحياء بالمدينة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم.

ووفقًا لـ"رويترز"، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 563 طائرة مسيرة من أصل 598 و26 صاروخاً من أصل 31 أطلقتها روسيا.

ورصدت القوات الجوية ضربات في 13 موقعًا وسقوط حطام في 26 موقعًا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم أظهر للعالم رد روسيا على الدبلوماسية، وسط جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وأفادت سلطات مدينة كييف بإصابة 38 شخصًا على الأقل، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تطبيق تيليغرام: "للأسف، أسلوب الروس معتاد في هجماتهم... ضربات متزامنة تأتي من اتجاهات مختلفة، وبشكل ممنهج تستهدف بنايات سكنية عادية".

وأحصى المسؤولون عددًا كبيرًا من المباني المتضررة، بما في ذلك بنايات سكنية متعددة الطوابق.

وقال تكاتشينكو إن بناية مكونة من خمسة طوابق في حي دارنيتسكي شرق المدينة تعرّضت لتدمير جزئي، وإن فرق الإنقاذ تبحث عن محاصرين تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ تتعامل مع تبعات الهجمات في أكثر من 20 موقعًا بالعاصمة.