لافروف يلتقي الرئيس الصيني تمهيدا لزيارة بوتين المرتقبة

أفادت وكالتا الأنباء الروسيتان "تاس" و"ريا نوفوستي"، صباح الثلاثاء، بأنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقد اجتماعًا ثنائيًّا في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحسب "فرانس برس".

وقالت وكالة "تاس" إنّ الاجتماع بين شي ولافروف عُقد في بكين عقب اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون، علمًا أن الوزير الروسي الذي يزور الصين حاليًّا أجرى الأحد محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي تناولت بشكل خاص الملف الأوكراني.

وتجمع منظمة شنغهاي للتعاون 10 دول بما فيها الصين وروسيا وإيران والهند وباكستان. وتهدف إلى العمل كقوة موازنة للمنظمات الغربية وتعزيز التعاون في القضايا السياسية والأمنية والتجارية.

ومن بين المواضيع التي ناقشها المسؤولان الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وفق موسكو.