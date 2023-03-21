روسيا تطلق إحدى مقاتلاتها لاعتراض طائرتين أمريكيتين فوق البلطيق

أطلقت موسكو مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35 فوق بحر البلطيق الاثنين، لاعتراض طائرتين أمريكيتين تم رصدهما تحلقان نحو الحدود الروسية لكنهما غادرتا بعد ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام "في 20 مارس، رصدت أجهزة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية العاملة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان باتجاه حدود دولة روسيا الاتحادية".