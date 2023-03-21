روسيا تطلق إحدى مقاتلاتها لاعتراض طائرتين أمريكيتين فوق البلطيق
أطلقت موسكو مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35 فوق بحر البلطيق الاثنين، لاعتراض طائرتين أمريكيتين تم رصدهما تحلقان نحو الحدود الروسية لكنهما غادرتا بعد ذلك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام "في 20 مارس، رصدت أجهزة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية العاملة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان باتجاه حدود دولة روسيا الاتحادية".
وأضافت أن الهدفين هما طائرتان مقاتلتان استراتيجيتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز بي52إتش.
وقالت إن طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35 أقلعت بعد صدور أوامر لها لمنع أي اختراق للحدود، وأضافت أنه "بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية".
وكان إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو-9 يوم الثلاثاء الماضي أول حادث مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية، مما فاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو وتبادل البلدان اللوم علنا.