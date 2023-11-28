النيجر تردّ على عقوبات "إيكواس" بمحطة للطاقة الشمسية

ردّت النيجر على عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، عقب انقلاب يوليو/حزيران في البلاد، بتشغيل محطة جديدة للطاقة الكهروضوئية الشمسية، حيث تواجه انخفاضًا في إمداداتها من الكهرباء، التي يأتي جزء كبير منها، من نيجيريا.

وقامت شركة الكهرباء النيجرية بتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجاوات عبر 55000 لوحة، وتعتبر أكبر بنية تحتية للطاقة الشمسية تم بناؤها على الإطلاق في النيجر لتعويض النقص الكبير منذ أن توقفت نيجيريا عن إمداد البلاد بالكهرباء ردا على انقلاب الـ26 من يوليو/حزيران.

وأوضح وزير طاقة النيجر ماهامان مصطفى باركي، أن الشركة الوطنية تشهد بالفعل "تحسنًا في جودة الخدمة" لمشتركيها، لا سيما في العاصمة نيامي، ودوسو (جنوبا) وتيلابيري (غربا). تم افتتاح المنشأة في الـ5 من يوليو/تموز من قبل الرئيس محمد بازوم، منذ الإطاحة به، ورئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح الوزير، أنه كان من المقرر أن يتم تشغيل المحطة الكهروضوئية منذ الـ25 من أغسطس/آب لكن تشغيلها تأخر بسبب رحيل "معظم الطاقم الفني" من النيجر بعد الانقلاب. وأضاف أن تشغيلها أصبح ممكنًا بفضل "بعض الفنيين".