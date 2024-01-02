تقرير: "معارك ترامب" تتصدر المفاجآت السياسية الأمريكية في 2024

تترقب الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، عددا كبيرا من المفاجآت في العام الجديد، وفقا لموقع "ذا ماسنجر نيوز" الأمريكي.

الموقع أشار إلى أن المعارك القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب تحتل مركز الصدارة في الأخبار، مع التركيز على العديد من التوقعات مع مرور العام.

وقال الموقع، إن استطلاعات الرأي العامة تشير إلى وجود انفصال بين الأوضاع المالية الفردية واقتصاد البلاد، متوقعة أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في الازدهار إحصائيا.

ووفق الموقع، تهدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ربط الرئيس بهذا النجاح الاقتصادي، وصياغة مصطلح "اقتصاد البيديوم"، في محاولة لتكرار إستراتيجية الرئيس الأسبق رونالد ريغان، ذلك أنه إذا تحسنت النظرة إلى الاقتصاد، فقد يلعب هذا دورًا محوريًا في إستراتيجية إعادة انتخاب بايدن.