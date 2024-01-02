تقرير: "معارك ترامب" تتصدر المفاجآت السياسية الأمريكية في 2024
تترقب الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، عددا كبيرا من المفاجآت في العام الجديد، وفقا لموقع "ذا ماسنجر نيوز" الأمريكي.
الموقع أشار إلى أن المعارك القانونية للرئيس السابق دونالد ترامب تحتل مركز الصدارة في الأخبار، مع التركيز على العديد من التوقعات مع مرور العام.
وقال الموقع، إن استطلاعات الرأي العامة تشير إلى وجود انفصال بين الأوضاع المالية الفردية واقتصاد البلاد، متوقعة أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في الازدهار إحصائيا.
ووفق الموقع، تهدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ربط الرئيس بهذا النجاح الاقتصادي، وصياغة مصطلح "اقتصاد البيديوم"، في محاولة لتكرار إستراتيجية الرئيس الأسبق رونالد ريغان، ذلك أنه إذا تحسنت النظرة إلى الاقتصاد، فقد يلعب هذا دورًا محوريًا في إستراتيجية إعادة انتخاب بايدن.
ووصف الموقع احتمال ضغط مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون من أجل عزل الرئيس بايدن، بأنه "خطوة سياسية غير متوقعة"، لكنه استدرك بالقول، إن هذه "خطوة إستراتيجية تتماشى مع نفوذ ترامب، ويستفيد منها بايدن في نهاية المطاف في انتخابات نوفمبر"، متوقعا أن تتلاشى سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، في حين توقع أن ينتهي الأمر بالتعادل (50-50) في مجلس الشيوخ، وفق تعبيره.
ومن النقاط المحورية الحاسمة في عام 2024، بحسب تحليل الموقع، الوضع القانوني المحيط بترامب، حيث تلقي أربع لوائح اتهام ومحاكمات تلوح في الأفق بظلالها على عملية ترشيح الحزب الجمهوري والانتخابات العامة.
وقال إنه على الرغم من التوقعات بأن ترامب سيواجه المحاكمة في آذار/ مارس المقبل، تشير التوقعات إلى أنه قد لا يدخل قاعة المحكمة أبدًا، إما بسبب المرض أو بسبب صفقة الإقرار بالذنب لتجنب السجن.
وأكد الموقع أنه من المتوقع أن يقدم المدعي الخاص جاك سميث أدلة جوهرية ضد ترامب في قضيتي 6 يناير ومار ألاغو، حيث تشكل محاكمة العاصمة، التي تضم هيئة محلفين متنوعة وقاضيا صارما، تحديًا كبيرًا لترامب، ما يثير تساؤلات حول قدرته على تحمل محاكمة طويلة.
وبحسب "ذا ماسنجر نيوز"، تميل التوقعات نحو صدور حكم بالإدانة وعقوبة قاسية من قبل القاضي تانيا تشوتكان، وفي حال اختار ترامب صفقة الإقرار بالذنب، فسوف يحتاج الجمهوريون إلى العثور على مرشح رئاسي جديد.
وأوضح الموقع أنه بعيدًا عن السباق الرئاسي، من المتوقع أن تقوم جامعة هارفارد بإقالة رئيستها كلودين جاي، بسبب أعمال سرقة أدبية، في حين قد يؤدي القيد المحتمل الذي قد تفرضه المحكمة العليا على حبوب الإجهاض" ميفبريستون" إلى إثارة ردة فعل عنيفة من جانب النساء، وهو ما من شأنه أن يؤثر على انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتنبأ الموقع الأمريكي بفضيحة سياسية وأخلاقية كبرى، لم يذكر تفاصيل عنها، لكنه قال إنها يمكن أن تصدم الولايات المتحدة، وتشمل كلا الحزبين السياسيين وتزيد من تشويه سمعة مجتمع الاستخبارات والطبقة السياسية.
المصدر: موقع "ذا ماسنجر نيوز" الأمريكي