تعيين الأمريكية كيمبرلي ويست مدعية للمحكمة الخاصة لكوسوفو

وقالت المحكمة في بيان، إن "كيمبرلي ويست المدعية الفدرالية الأمريكية السابقة التي تتمتع بخبرة واسعة في التحقيقات الجنائية المحلية والدولية، اختيرت لمنصب مدع عام متخصص بعد إجراءات نظمها الاتحاد الأوروبي".

والمحكمة الخاصة لكوسوفو الممولة من الاتحاد الأوروبي أنشئت في 2015. وهي هيئة تعتمد على قانون كوسوفو وتتألف من قضاة دوليين، ومكلفة بالتحقيق في جرائم ارتكبها متمردو "جيش تحرير كوسوفو" أثناء النزاع وبعده.

وأدت الحرب في كوسوفو (1998-1999) إلى سقوط 13 ألف قتيل معظمهم من ألبان كوسوفو.

وقد انتهت عندما أجبرت حملة ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ربيع 1999، القوات الصربية على الانسحاب.