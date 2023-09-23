الاتحاد الأوروبي لا يعتزم فك الارتباط مع الصين

قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين.

وأكد، في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة "باند" في شنغهاي، أنه في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سجل تجارة ثنائية قياسية مع الصين العام الماضي لكنها "غير متوازنة للغاية"، مشيراً إلى عجز تجاري بلغ حوالي 400 مليار يورو.

ودومبروفسكيس في زيارة للصين لمدة 4 أيام سعياً إلى إقامة علاقات اقتصادية أكثر توازناً مع الاتحاد الأوروبي.