"فايننشال تايمز": على ديمقراطيات الغرب أخذ الدروس من الآخرين

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن عددًا من البلدان الغنية اعتاد على إلقاء المحاضرات حول الديمقراطية على بقية بلدان العالم، لكن يتعين على تلك البلدان، الآن، البدء في تعلم الدروس من الآخرين.

وأضافت الصحيفة في مقال للكاتبة والباحثة البريطانية، إيريكا بينر، الحاصلة على درجة الدكتوراة في الفلسفة من جامعة أكسفورد، أنه لطالما قدمت هذه الديمقراطيات في العالم نفسها على أنها "منارات للتقدم البشري".

وتابعت: "في العام 431 قبل الميلاد، أعلن رجل الدولة بريكليس أن ديمقراطية أثينا هي "مدرسة اليونان كلها"، بينما على مدى القرنين الماضيين، كان محاربو الديمقراطية في كل مكان يقيسون نجاح أو فشل بلدانهم بالمقارنة مع النماذج الغربية الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والسويدية".

واعتبرت كاتبة المقال أنه بات من الصعب على تلك الديمقراطيات ممارسة ذلك الآن، فبينما يتوق ملايين الناس حول العالم إلى التحرر من الحكم الاستبدادي، فإن الكثيرين منهم باتوا يشككون في أن الديمقراطية هي البديل المفضل لديهم، خاصة عندما يسمعون بشكل شبه يومي عن أن "معاقل الليبرالية" في العالم تعاني الآن من التضخم، والإضرابات، وارتفاع معدلات الجريمة، والعنف المسلح، وانتشار الناخبين غير المطلعين الذين لا يهتمون كثيرًا بالحقيقة.

وشددت على أن المشككين بالديمقراطية حول العالم، الذين يشعرون بالعجز تجاه إحداث تغيير إيجابي في السياسة، باتوا يركزون، الآن، على ما يسمونه "التنمية"، التي تقوم على تحسين المعرفة التكنولوجية، والفوز بأسواق جديدة والتغلب على منافسيهم من أجل مصلحتهم ومصلحة بلدانهم.

وتابعت بينر: "مع توجه المزيد من الناخبين حول العالم إلى صناديق الاقتراع، خلال العام 2024، أكثر من أي وقت مضى، بدأ 4 مؤلفين عالميين، هم: مارغريت أتوود، أديتي ميتال، إليف شفق، ولولا شونين، بمشاركة وجهات نظرهم حول الديمقراطية وقيمتها وهشاشتها".

وتقول كاتبة المقال إن المشككين في الديمقراطية ما زالوا يعانون من نتائج التصويت الشعبي المثير للجدل في بريطانيا والولايات المتحدة وخارجها، وأصبحوا يثيرون تساؤلات مفادها: إذا كانت الديمقراطية غير قادرة على تقديم قادة أو سياسات تحظى بثقة واسعة النطاق بين الناس، فكيف يمكن أن تساعدنا في اجتياز المنافسات العالمية الخطيرة، والحروب الوحشية، والكوارث المناخية، والتقنيات الرقمية التي تضلل المواطنين وتقسمهم إلى معسكرات متحاربة؟".

وأردفت: "انتشار التشاؤم العالمي بشأن المزايا العليا للديمقراطية يمكن أن يكون مقلقًا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين تشكلت عقلياتهم السياسية خلال الحرب الباردة".

تغذية الأمل

وقالت الكاتبة بينر: "في الوقت الحاضر، كانت الديمقراطية تخوض صراع حياة أو موت ضد الأنظمة الاستبدادية التي كانت تسيطر على معظم دول شرق آسيا، وحتى الحدود الغربية لتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا، لكن رغم أنه كان من المستحيل تقريبًا تصور كيف يمكن أن يتغير ذلك، إلا أن علامات المقاومة الصغيرة غذت الأمل بالديمقراطية".

ولفتت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البولندية مثلًا، بلغت أعلى مستوياتها منذ انهيار الشيوعية، حيث بلغت 70%.