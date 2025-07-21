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زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع روسيا الأربعاء

زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع روسيا الأربعاء
أردوغان خلال مفاوضات سابقة بين روسيا وأوكرانياالمصدر: AP
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 6:23 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن رئيس مجلس الأمن والدفاع رستم أوميروف أخبره بأن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء في تركيا.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "ناقشتُ اليوم مع رستم أوميروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا".

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وتابع "أوميروف قال إن الاجتماع من المقرر أن ينعقد يوم الأربعاء. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل غدا".

ويشغل أوميروف حاليا منصب الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا.

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