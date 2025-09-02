زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تل أبيب خلال الأيام المقبلة.

ورجحت صحيفة "معاريف" العبرية أن تتم الزيارة في 14 سبتمبر/أيلول الحالي.

وتأتي هذه الزيارة المرتقبة في وقت أعلنت فيه إسرائيل بدء تعزيز عملياتها العسكرية في غزة، حيث أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، أن الجيش سيكثف مناوراته البرية في القطاع.

وأضاف زامير أن حركة حماس "لن يكون لها مكان للاختباء"، مؤكّدًا: "أينما وجدناهم فإننا نؤذيهم طوال الوقت".

وأشار رئيس الأركان إلى توسيع العملية البرية، موضحًا أن الجيش بدأ بالفعل العمل في عمق غزة في مناطق لم يدخلها من قبل، وقال: "نحن ندخل أماكن جديدة ونعمل هناك بقوة وجبروت وبطولة وروح استثنائية"، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، الخميس الماضي، التقى وزيرا الخارجية الأمريكي والإسرائيلي في واشنطن، وبحثا "قضايا رئيسية في غزة ولبنان وسوريا وأهمية مواجهة النفوذ الخبيث الذي تمارسه إيران"، وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وقال الوزير روبيو، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "التقيت جدعون ساعر للتأكيد على تعاون بلدينا الوثيق، وهو أمر حيوي لضمان الأمن والازدهار في المنطقة".

وذكر موقع "والا" العبري أن ساعر أبلغ نظيره الأمريكي بأن إسرائيل تُمهّد الطريق لإعلان ضم الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.