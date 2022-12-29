صرب كوسوفو يبدأون تفكيك حواجزهم على الحدود

بدأت الأقلية الصربية في كوسوفو التي تغلق الطرق منذ حوالي ثلاثة أسابيع، برفع الحواجز قرب الحدود مع صربيا، الخميس؛ ما يمهّد لتخفيف واحدة من أسوأ الأزمات في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وأكدت شرطة كوسوفو إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع صربيا رسميا، والذي كان مغلقا في اليوم السابق.

وأظهرت لقطات بثّها التلفزيون الحكومي الصربي "ار تي اس" تشكُّل طوابير من السيارات والشاحنات على الجانب الصربي من المعبر الحدودي الرئيسي حيث أقيمت الحواجز على الطرق.