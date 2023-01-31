أوكرانيا تستقبل نحو 140 دبابة دفعة أولى من شحنات غربية

وقال كوليبا في إفادة عبر الإنترنت: "تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوًا.. ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي".

وأوضح أن هذه الدبابات ستشمل دبابات ليوبارد 2 الألمانية وتشالينجر 2 البريطانية وإم.1 أبرامز الأمريكية، وأن أوكرانيا "تعتمد بالفعل" على إمدادات دبابات ليكريك الفرنسية التي يجري الاتفاق عليها، غير أنه لم يعط توقيتا لوصول أي من هذه الشحنات.

وأضاف أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات، في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب.