أوكرانيا تستقبل نحو 140 دبابة دفعة أولى من شحنات غربية
قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في "موجة أولى" من شحنات واردة من تحالف يضم 12 دولة.
وحصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية لمساعدة قواتها على صد الغزو الروسي الشامل.
وقال كوليبا في إفادة عبر الإنترنت: "تحالف الدبابات يضم الآن 12 عضوًا.. ويمكنني أن أشير إلى أنه في الموجة الأولى من المساهمات ستتلقى القوات المسلحة الأوكرانية ما بين 120 و140 دبابة من الطراز الغربي".
وأوضح أن هذه الدبابات ستشمل دبابات ليوبارد 2 الألمانية وتشالينجر 2 البريطانية وإم.1 أبرامز الأمريكية، وأن أوكرانيا "تعتمد بالفعل" على إمدادات دبابات ليكريك الفرنسية التي يجري الاتفاق عليها، غير أنه لم يعط توقيتا لوصول أي من هذه الشحنات.
وأضاف أن كييف تعمل خلف الكواليس للحصول على موافقة مزيد من الدول على تزويدها بدبابات، في وقت يصفه مسؤولون بأنه حرج في الحرب.
وتعتزم أوكرانيا شن هجوم مضاد كبير لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي التي استولت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها، لكن الولايات المتحدة طلبت منها تأجيل هذه الخطط حتى تصلها المساعدات العسكرية الغربية.