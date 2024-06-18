لنقله مواقف "غير موثوقة".. خامنئي يحذر المرشح المتشدد زاكاني

حذر مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار المتشدد، علي رضا زاكاني، من نقل مواقف "غير موثوقة" عن المرشد بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال بيان لمكتب خامنئي تعليقًا على ما ذكره زاكاني قبل يومين عن خامنئي ومسؤولين في مكتبه: "الاقتباسات غير الموثقة أو الانطباعات الشخصية غير الصالحة تمت ملاحظاتها في الأيام الأخيرة".

وأضاف المكتب، "لوحظ في الأيام الأخيرة أن بعض المرشحين المحترمين للانتخابات الرئاسية أو أعضاء لجان الانتخابات للمرشحين والأشخاص المنسوبين إليهم، قد أدلوا بأقوال غير كاملة أو غير صحيحة عن قائد الثورة الإسلامية أو مسؤولي مكتب سماحته".

وأوضح مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، وهو يتحدث عن المرشحين، "أن أي اقتباس غير موثق لتصريحات وآراء المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والمبني على انطباعات شخصية لتصريحاته أو مسؤولي مكتب المرشد الأعلى هو باطل وغير مدعوم، ومن المتوقع أن ينتبه الجميع لهذا الأمر، ويتجنبوا تكراره".