روسيا تعلن السيطرة على نصف مدينة كوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها سيطرت على "نحو نصف" مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف الأوكرانية، بحسب وكالة "رويترز".

ونشرت الوزارة لقطات مصورة التقطت بواسطة طائرة مسيرة، يظهر فيها جندي يحمل العلم الروسي أثناء وقوفه على أحد الطرق.

وشنَّت روسيا هجومًا جويًّا كاسحًا خلال ليل الثلاثاء على أوكرانيا؛ ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 4 من عمال السكك الحديدية، ودفع بولندا إلى الدفع بطائرات دفاعية، وفق "رويترز".

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أن موسكو أطلقت 502 مسيرة و24 صاروخًا، فيما أفادت السلطات المحلية في غرب أوكرانيا بسقوط عدد من الجرحى، وبوجود أضرار لحقت بمنشآت مدنية ومساكن.

وقال مسؤولون أوكرانيون ووسائل إعلام، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية دوّت لساعات في مختلف أنحاء أوكرانيا، حيث سُمعت أصوات الانفجارات في 9 مناطق من أصل 24، امتدت من العاصمة كييف إلى لفيف وفولين غربًا.