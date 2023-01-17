جدل وانتقادات بعد منح تويتر قادة من "طالبان" علامة التحقق الزرقاء

ويبدو أن قادة "طالبان" تمكنوا من الحصول على علامات التوثيق الزرقاء من خلال شرائها وفقا للتحديث الجديد، الذي يُقال أن إيلون أدخله على سياسات "تويتر"، والذي يمكن المستخدمين من شراء العلامة بـ8 دولارات.

ومنذ أن استعادت قوات "طالبان" العاصمة كابول في أغسطس/ آب 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية عقب الحرب التي استمرت حوالي 20 عاما، لاحقتها انتقادات شديدة لتقييدها حقوق الإنسان في أفغانستان، بما في ذلك حق النساء والفتيات في العمل والتعليم.

وترفض كل دول العالم الاعتراف بالنظام الجديد التابع للحركة المتشددة في أفغانستان.

من جانبه، لم يعلق "تويتر" أو إيلون ماسك على الموضوع بعد.