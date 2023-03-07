تبادل 220 من أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا
أعلنت روسيا وأوكرانيا اليوم الثلاثاء، أنهما تبادلتا العشرات من أسرى الحرب، في أحدث تبادل للأسرى منذ بداية الحرب قبل أكثر من عام.
87 من الأوكرانيين المُطلق سراحهم كانوا يشاركون في الدفاع عن مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد قبل أن تستولي عليها روسيا.
أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني
وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن 90 أسير حرب روسيا عادوا من أوكرانيا في أحدث تبادل، بينما قالت كييف إن 130 جنديا أوكرانيا أُطلق سراحهم من الاحتجاز الروسي.
وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن 87 من الأوكرانيين المُطلق سراحهم كانوا يشاركون في الدفاع عن مدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد قبل أن تستولي عليها روسيا.