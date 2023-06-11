أنصار ترامب يقولون إنه يتعرض لـ"ملاحقة سياسية"
قالت محامية الرئيس السابق دونالد ترامب، إن موكلها يتعرض لـ"ملاحقات سياسية"، منعته من حقوقه بالاحتفاظ بمستندات بعد مغادرته البيت الأبيض رغم أنها "تذكارات شخصية ووثائق رفعت عنها السرية".
وأكدت المحامية ألينا حبة في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة فدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، أن لترامب "كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية"، وأن من حقه أن يأخذها، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرما.
وشدد رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، حليف ترامب، على أن الدستور منح الرئيس القدرة على التصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي"، موضحا أنه "بعد رفع السرية عن هذه المواد يمكنه (ترامب) وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء".
ورفضت لائحة الاتهام التي جرى الكشف عنها يوم الخميس، هذه الحجة، حيث وجهت 37 تهمة لترامب "لأنه قام عند مغادرة البيت الأبيض بنقل آلاف من الوثائق بعضها سري، وكان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ولأنه رفض بعد ذلك إعادة معظمها رغم طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)".
وتنص لائحة الاتهام على أن ترامب كشف لأربعة أشخاص لا يحملون تصريحا للاطلاع على الأسرار الدفاعية، "خطة هجوم" أعدتها له وزارة الدفاع عندما كان رئيسا، حيث قال في تسجيل صوتي أشارت له الوثيقة القضائية: "بصفتي رئيسا، كان بإمكاني رفع السرية عنها.. الآن لا يمكنني ذلك، ما زالت سرية".
وأكد وزير العدل السابق بيل بار، الذي بات ينتقد ترامب رغم أنه عمل معه، أن لائحة الاتهام "مفصّلة للغاية"، معتبرا أن "فكرة أن الرئيس لديه السلطة الكاملة لتصنيف أي وثيقة على أنها شخصية.. فكرة سخيفة".
وكثّف حلفاء ترامب جهودهم لإثبات تعرض الرئيس السابق إلى "حملة اضطهاد"، حيث اعتبر "جيم جوردان" أن المحاكمة من تدبير معسكر الرئيس الديموقراطي جو بايدن، رغم أن لائحة الاتهام تبنتها هيئة محلفين كبرى من المواطنين في فلوريدا.
ووُجهت للرئيس السابق تهم "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"إعاقة العدالة" و"شهادة الزور".
وكشف استطلاع رأي أجراه معهد "إيبسوس" وشبكة "إيه بي سي نيوز" أن 47% من المشاركين الذين تم استجوابهم يومي الجمعة والسبت رأوا أن التهم الواردة في القضية "ذات دوافع سياسية"، في حين أن 37% لا يعتقدون ذلك، فيما يعتقد 61% من المستطلَعين أن الدعوى القضائية ضد ترامب "جدية جدا" (42%)، أو "جدية إلى حد ما" (19%).