أنصار ترامب يقولون إنه يتعرض لـ"ملاحقة سياسية"

وأكدت المحامية ألينا حبة في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" قبل يومين من مثول موكلها أمام محكمة فدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، أن لترامب "كل الحق في الاحتفاظ بوثائق سرية بعد أن رفعت عنها السرية"، وأن من حقه أن يأخذها، نافية احتمال أن يقر موكلها بارتكابه جرما.

وشدد رئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، حليف ترامب، على أن الدستور منح الرئيس القدرة على التصنيف والتحكم في الوصول إلى معلومات الأمن القومي"، موضحا أنه "بعد رفع السرية عن هذه المواد يمكنه (ترامب) وضعها في أي مكان يريده، ويمكنه التعامل معها كما يشاء".

ورفضت لائحة الاتهام التي جرى الكشف عنها يوم الخميس، هذه الحجة، حيث وجهت 37 تهمة لترامب "لأنه قام عند مغادرة البيت الأبيض بنقل آلاف من الوثائق بعضها سري، وكان يجب أن يعهد بها إلى الأرشيف الوطني، ولأنه رفض بعد ذلك إعادة معظمها رغم طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)".