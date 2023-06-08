بعد انهيار "نوفا كاخوفكا".. زيلينسكي يتفقد خيرسون وبوتين يراقب

بوتين يراقب

وانهار يوم الثلاثاء، السد الواقع على نهر "دنيبرو" عند خط المواجهة بين الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية والأوكرانية، وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالتسبب بتدمير السد.

وقال الكرملين اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب الوضع في منطقة خيرسون بعد انهيار السد.

بالتوازي مع ذلك، ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلًا عن أجهزة أمنية أن نحو 14 ألف منزل غرقت بعد انهيار السد، وأنه تم إجلاء نحو 4300 شخص.

وقال حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، الخميس، إن المياه غمرت نحو 600 كيلومتر مربع من المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن 86% من تلك المساحة تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو التي تحتلها روسيا.

وكتب حاكم خيرسون على تطبيق تيليغرام، أن متوسط منسوب المياه بلغ 5.61 متر صباح اليوم الخميس.