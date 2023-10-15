أطباء بلا حدود تدعو إسرائيل إلى "التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية" في غزة

ودعت أطباء بلا حدود أيضا إلى تمكين السكان من مغادرة قطاع غزة المحاصر إلى مصر المجاورة.

وأضافت "بينما يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة دون ضبط للنفس منذ أسبوع، فإننا ندعو إلى التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية".

وبينت المنظمة أن إنذار الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل إلى 1,1 مليون من سكان شمال غزة، في "منطقة مكتظة بالسكان أصلا، مع صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، هو أمر غير معقول وغير مقبول".

وتابعت "نحن قلقون للغاية بشأن مصير من لن يتمكنوا من التنقل، مثل الجرحى والمرضى والطواقم الطبية، الذين نخشى أن تتم إبادتهم في ضوء التصريحات التي أدلت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية".

ودعت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف، إلى إنشاء مناطق آمنة في شمال القطاع، وإلى وقف لإطلاق النار.

وأضافت "تدعو منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى التحلي بالإنسانية".

وأردفت "كما ندعو إلى إتاحة إمكانية الفرار عبر معبر رفح لمن يرغب في ذلك، دون المساس بحق العودة".

ورفح هو المعبر الوحيد في غزة الذي لا يخضع للسيطرة الإسرائيلية، لكن المرور إلى مصر غالباً ما تعوقه عمليات الإغلاق والحاجة إلى تراخيص متعددة. وتم إغلاق المعبر في الأيام الأخيرة بعد غارات جوية إسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه.

وكشفت منظمة أطباء بلا حدود أن العديد من عناصرها في غزة نزحوا إلى جنوب القطاع.

وأكد موقعها الإلكتروني أن أنشطتها في غزة تشمل تقديم المساعدة للمتضررين من الحروق والصدمات، خصوصا من خلال الرعاية الجراحية والعلاج الطبيعي والعلاج المهني والتثقيف الصحي والدعم النفسي والاجتماعي.