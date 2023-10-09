السودان يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران

وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت تحركات باتجاه استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أذربيجان في يوليو الماضي، بوزير خارجية السودان علي الصادق علي، وذلك للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.