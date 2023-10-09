السودان يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران
أعلن السودان، اليوم الإثنين، أنه سيستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات الرفيعة المستوى بين البلدين، وإنه سيخدم مصالحهما المشتركة.
وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت تحركات باتجاه استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أذربيجان في يوليو الماضي، بوزير خارجية السودان علي الصادق علي، وذلك للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل سبع سنوات.