زيلينسكي يزور الأرجنتين في محاولة لكسب تأييد جنوب العالم

توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بوينوس آيرس لحضور حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المُنتخب خافيير ميلي، وفق ما أعلنت كييف.

وقالت الرئاسة الأوكرانية إنّ زيلينسكي "في طريقه إلى الأرجنتين لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب حديثا خافيير ميلي"، والمقرّر الأحد.

وفاز ميلي، الآتي من خارج المؤسّسة السياسيّة، بالانتخابات في نهاية نوفمبر.

وقد هنّأه زيلينسكي، وتحدّث الزعيمان هاتفيا بُعيد انتخاب ميلي.

وشكر الرئيس الأوكراني لميلي "دعمه الواضح لأوكرانيا". وقال "هذا أمر يلاحظه الأوكرانيون ويُقدّرونه جيدا".

ونشر مكتب ميلي بيانا بعد المكالمة قال فيه إنّه "عرض أن تستضيف الأرجنتين قمّة بين أوكرانيا وأميركا اللاتينية".

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية أنّ من المقرر أن يحضر سفير روسيا لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف حفل التنصيب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ الكرملين "أخذ علما بعدد من التصريحات التي أدلى بها خافيير ميلي خلال الحملة الانتخابية".

وأضاف بيسكوف "لكننا سنركّز ونحكم عليه بشكل أساسي من خلال التصريحات التي سيُدلي بها بعد التنصيب".

وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ميلي بفوزه، حسب بيان للكرملين.

ومن المقرّر أن يحضر عدد من الزعماء الأجانب الآخرين حفل التنصيب، بينهم ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ورئيس الباراغواي سانتياغو بينا ورئيس الأوروغواي لويس لاكال بو ورئيس تشيلي غابرييل بوريتش.