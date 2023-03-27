مرشحان بارزان لشغل منصب وزير الدفاع في إسرائيل

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، وزير دفاعه يؤاف غالانت من منصبه، بسبب تصريحاته المناهضة لخطة الإصلاح القضائي التي أثارت عاصفة داخل الحزب الحاكم في إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مقربين من نتنياهو أن حزب الليكود بدأ تحضيرات لإعلان الوزير الجديد الذي سيشغل المنصب، والذي سيحصل عليه أحد أعضاء الحزب بناء على توزيع الحقائب الوزارية وفق اتفاق الائتلاف الحكومي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن المرشح الأبرز لخلافة غالانت، هو عضو الكنيست آفي ديختر، الذي أبدى معارضة للخطة القانونية الجديدة، قبل أن يتراجع عن موقفه لاحقا.