مسيّرات ليلًا ودبابات نهارًا.. تنوع الهجمات يعقّد حرب روسيا وأوكرانيا

تكثف كل من روسيا وأوكرانيا هجماتهما باستخدام الطائرات دون طيار في المعارك الجارية بين الدولتين، بالتزامن مع استمرار أدوات الحرب التقليدية.

ويميز هذا التكتيك الهجومي، الاعتماد على الطائرات المسيّرة ليلًا في أغلب الأحيان، مع ترك الأمر للدبابات وقوات المشاة في النهار.

وحول هذا النموذج القتالي المتبع في الحرب يقول الخبير العسكري الروسي ميخائيل دياتلوف، إن "من الطبيعي أن تكون المعارك على الأرض نهارية كون التحرك ليلًا يبقى فقط لقوات الاقتحام الصغيرة أو قوات الاستطلاع، وهذا ما يتم تطبيقه في الحروب الكلاسيكية، لكن ما يميز الحرب اليوم هو المسيّرات فهي دخيل جديد".

وتابع دياتلوف، أن "الاعتماد على المسيّرات ليلًا له أسبابه، أولها الدفاعات الجوية التقليدية التي لا تستطيع إسقاط الطائرات في الليل، وحتى بالعين المجردة يكون إسقاط هذه المسيرات صعبًا لذلك يكون الاعتماد عليها كبيرًا في الليل".