مسيّرات ليلًا ودبابات نهارًا.. تنوع الهجمات يعقّد حرب روسيا وأوكرانيا
تكثف كل من روسيا وأوكرانيا هجماتهما باستخدام الطائرات دون طيار في المعارك الجارية بين الدولتين، بالتزامن مع استمرار أدوات الحرب التقليدية.
ويميز هذا التكتيك الهجومي، الاعتماد على الطائرات المسيّرة ليلًا في أغلب الأحيان، مع ترك الأمر للدبابات وقوات المشاة في النهار.
وحول هذا النموذج القتالي المتبع في الحرب يقول الخبير العسكري الروسي ميخائيل دياتلوف، إن "من الطبيعي أن تكون المعارك على الأرض نهارية كون التحرك ليلًا يبقى فقط لقوات الاقتحام الصغيرة أو قوات الاستطلاع، وهذا ما يتم تطبيقه في الحروب الكلاسيكية، لكن ما يميز الحرب اليوم هو المسيّرات فهي دخيل جديد".
وتابع دياتلوف، أن "الاعتماد على المسيّرات ليلًا له أسبابه، أولها الدفاعات الجوية التقليدية التي لا تستطيع إسقاط الطائرات في الليل، وحتى بالعين المجردة يكون إسقاط هذه المسيرات صعبًا لذلك يكون الاعتماد عليها كبيرًا في الليل".
أما السبب الثاني، فهو "عامل المفاجأة في الحرب، فعند استخدام الصواريخ أو القصف بالطائرات تستطيع أجهزة الإنذار أن تعمل وتنبه لوجود غارة، لكن هذه الأجهزة تعجز عن التنبيه أثناء مرور المسيّرات، وهو ما يميز هذا السلاح في أرض المعركة".
وأضاف دياتلوف: "أما في النهار فتحرك هذه الطائرات يبقى محدودًا نوعًا ما، خاصة حين تمر فوق المناطق السكنية، أو بالقرب من الدفاعات الجوية، فعملية كشفها تصبح سهلة لذلك يقل الاعتماد عليها، ويعود عمل الدبابات وقوات المشاة التي تتحرك نهارًا".
وردًا على سؤال حول أسباب تكثيف أوكرانيا ضرب الأراضي الروسية، قال الخبير العسكري الروسي، إن "كييف لا تعتمد على خطة عسكرية تقرها وزارة الدفاع الأوكرانية، فهناك أجهزة مخابرات غربية هي من توجه وتعطي الأوامر وهو ما تنفذه كييف حرفيًا".
ورأى أنه "لذلك لا نرى أي لوم من الغرب على الجيش الأوكراني، وهو يفشل في تحقيق أي هدف عسكري حقيقي، فمن يخطط هو الغرب فكيف يلومون أنفسهم".