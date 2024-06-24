سارة نتنياهو في "قفص الاتهام".. لهذا السبب

موظفون كبار غادروا

وعمل هذا المكتب على نشر بيانات خاصة للصحفيين الأجانب وتهيئة الحوارات التي يدلي بها مسؤولون لوسائل الإعلام الأجنبية، وترتيب جولات للإعلاميين الأجانب، إلا أنه أصبح على وشك الانهيار.

وأوضحت القناة أن الكثير من العاملين بهذا المكتب بدؤوا المغادرة والبعض الآخر مضربون عن العمل في ظل أزمة حادة بهذا المكتب، من بينها غياب الموازنات المالية.

وأخبر موظفون بالمكتب قناة "الأخبار 12" أن موظفين كبارًا، منهم آفي هايمان، والذي نسَّق أكثر من 1000 حوار إعلامي لمسؤولين إسرائيليين منذ بدء الحرب، كما أدلى بنفسه بقرابة 150 حوارًا للإعلام الأجنبي، تركوا المكتب.

وأضافت القناة أن طال هاينريخ، القائمة على الدعاية الإسرائيلية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أدلت بمئات الحوارات للإعلام الأمريكي، توقفت عن العمل منذ أسبوعين، مع أن هناك أزمة حادة مع واشنطن في ظل العمليات العسكرية في رفح، وكل ذلك بفعل الظروف التي يمر بها المكتب.

ومن بين المشكلات التي يعاني منها العاملون بالمنظومة هي غياب وجود مدير للمكتب منذ أن استقال موشيه أفيف من منصبه.

وكان أفيف عمل طوال أشهر الحرب من خلال مخاطبة الخارج عبر وسائل الإعلام ونظَّم مئات الجولات للصحفيين الأجانب في منطقة غلاف غزة، ورتَّب حملات دعائية عديدة في الخارج، قبل أن يبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الـ9 من أيار/ مايو الماضي أنه أنهى عمله.