وكالة روسية: أردوغان سيواصل جهود الوساطة بشأن أوكرانيا

قالت وكالة ريا نوفوستي الروسية نقلًا عن مصدر تركي إن "الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات سيواصل بذل الجهود لحل الصراع في أوكرانيا".

وقال المصدر، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته: "موضوع وساطة تركيا في الصراع الروسي الأوكراني هو أولوية في سياستنا الخارجية، ربما يكون السيد الرئيس هو الزعيم العالمي الوحيد الذي لديه علاقات ثقة مع كلّ مِن رئيسَي روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "ستتواصل دعوات ومقترحات أردوغان من أجل وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام".

وبحسب المصدر، فإن "إبرام هذا النوع من الاتفاقات يُعد نجاحًا مهمًّا للسياسة الخارجية لأنقرة وللرئيس أردوغان شخصيًّا".

وسارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهنئة "صديقه العزيز" رجب طيب أردوغان الذي أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة التركية يوم أمس الأحد، قائلًًا إن الفوز دليل على تقدير الشعب التركي للسياسة الخارجية المستقلة التي ينتهجها أردوغان.

كما هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، وقال إنه يعوّل على توطيد "الشراكة الإستراتيجية" بين البلدين.

وكتب زيلينسكي على تويتر: "نعوّل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية على نحو أكبر لصالح بلدينا، وكذلك تعزيز التعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا".

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، جمعت تركيا بين عدم الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا والامتناع عن دعم موسكو في المحافل الدولية.