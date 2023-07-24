نتنياهو يغادر المستشفى قبيل تصويت الكنيست على إلغاء "حجة المعقولية"

ذكرت القناة 12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غادر المستشفى بعد يوم من دخوله لها وإجراء عملية زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وقال متحدث باسم مركز "شيبا" الطبي، إن نتنياهو غادر الاثنين المركز الذي ظلَّ فيه ليلتين خضع خلالهما لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.

وأعلن المستشفى صباح الأحد، أن الحالة الصحية لنتنياهو "جيدة"، وشوهِد موكب نتنياهو أثناء خروجه من المستشفى، بحسب "رويترز".

وتترقب الأوساط الإسرائيلية اليوم التصويت المتوقع ظهراً في الكنيست على قانون لإلغاء "حجة المعقولية" بالقراءة الثانية والثالثة.