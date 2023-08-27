الجيش الأوكراني يعلن تدمير صواريخ كروز روسية

قال الجيش الأوكراني، الأحد، إن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من البلاد، إلا أنه أكد أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث ساعات قبل إعلان زوال الخطر في الصباح.