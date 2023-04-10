تركيا تدشن أول سفينة هجومية برمائية

لكن تعين على تركيا تغيير خططها بعد أن أزالتها الولايات المتحدة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" من برنامج طائرات "إف-35"، بسبب شراء أنقرة أنظمة الدفاع الروسية "إس-400" عام 2019، ثم حولت تركيا السفينة الحربية إلى حاملة طائرات مسيرة.

وإضافة إلى طائرات الهليكوبتر، تعتزم تركيا أن تضع على متن السفينة الجديدة طائرة "بيرقدار تي.بي3" و"قزل إلما" القتالية المسيرة، وكلاهما قيد الإنتاج من شركة الدفاع التركية بيرقدار إضافة إلى طائرات هورجيت الهجومية الخفيفة التي تطورها شركة صناعات الفضاء التركية تاي.

وبمجرد تنفيذ الخطة، ستصبح "تي.سي.جي أناضول" أول سفينة برمائية هجومية في العالم يتكون أغلب أسطولها من طائرات مسيرة مسلحة.

وتشترك تركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، في حدود مع سوريا والعراق اللتين تمزقهما صراعات، ولديها ساحل طويل على البحر المتوسط والبحر الأسود.