لوموند: باريس تستخدم "القوة الناعمة" لاستعادة نفوذها في أفريقيا

تسلك فرنسا منهج "القوة الناعمة" لإعادة نفوذها في أفريقيا، معتمدة على الدبلوماسية الثقافية ودعم الأنشطة الإبداعية والاستماع إلى الاحتياجات المحلية في القارة، فضلا عن إعادة بعض الأملاك المنهوبة منذ زمن الاستعمار.

وفي مواجهة صورتها المتدهورة خصوصا بسبب تدخلها العسكري في مالي، وتنامي مشاعر الكراهية تجاهها عبر القارة الأفريقية، تحاول فرنسا استعادة صورتها من خلال اعتماد "الدبلوماسية الثقافية"، لتهدئة الغضب وإعادة الثقة بينها وبين بعض الدول الأفريقية، وفق ما أكده تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويقول التقرير إنّ باريس تستعد لدعم المهرجان الأفريقي للتصوير الفوتوغرافي الذي ينتظم في متحف مالي الوطني بباماكو، والذي تم تأجيله إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل بسبب التوترات التي تعيشها البلاد.

ويتعين على المعهد الفرنسي، الذي يعمل على الترويج لصورة فرنسا في الخارج، تقديم 200 ألف يورو لهذا الحدث في باماكو، وهو التزام تم توقيعه في عام 2021، قبل تصاعد التوترات بين البلدين.

ويمثل هذا المبلغ ما يقرب من نصف الموازنة التي تم تخفيضها بشكل كبير بعد انسحاب العديد من الشركاء القلقين بشأن الوضع السياسي في مالي.

وتلخص إيفا نجوين بيني، رئيسة المعهد الفرنسي، سياسات بلادها تجاه أفريقيا بقولها: "من خطاب واغادوغو في عام 2017 إلى القمة الفرنسية الأفريقية في مونبلييه في عام 2021 جعل إيمانويل ماكرون القوة الناعمة الثقافية حجر الزاوية لدبلوماسيته في أفريقيا، مع تحدٍ حاسم وهو إقناع القارة بإخلاصنا لها".

وأشار تقرير "لوموند" إلى أن باريس في مواجهة أعمال تقويض النفوذ التي تتعرض لها من روسيا والصين داخل القارة ولعلاج جراح الذاكرة الاستعمارية جعلت من إعادة الأملاك الأفريقية المنهوبة إحدى أولوياتها.

ويوضح التقرير أنّ باريس أعادت 26 كنزًا من كنوز أبومي إلى دولة بنين، في فبراير/ شباط الماضي، ما أعاد تنشيط العلاقات بينهما، والقطع الأثرية المتكونة من التماثيل الخشبية المجسمة والعروش الملكية والمذابح المقدسة نهبها الجيش الفرنسي منذ 129عامًا.

كما أعلن الرئيس الفرنسي في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي خلال مؤتمر السفراء في الإليزيه أنّ "هذا ما نحتاج إلى نشره في كل مكان، لأنه يغير بشكل كبير الطريقة التي تنظر بها العديد من البلدان إلى فرنسا والرأي العام أو الشباب الفرنسي".

وأكد التقرير أنّ الرافعة الأخرى لهذه الدبلوماسية الثقافية هي التركيز على الصناعات الإبداعية.

ويستعد المعهد الفرنسي لدعم منتدى جديد "إبداعات أفريقية" سيعقد في القارة في صيف 2023.

كما يطلق المعهد الفرنسي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل في ياوندي (الكاميرون)، النسخة الأولى من منتدى "مستقبلنا حول التنمية المستدامة".

وتعتبر مديرة المعهد أنّ "ما هو مهم في هذه القمم والمنتديات هو المناقشات الأولية التي تجعل من الممكن توسيع نطاق محاورينا وإبراز الشخصيات التي لم تكن ظاهرة في الصورة".

ووفق "لوموند" يخصص المعهد الفرنسي 7 ملايين يورو أو ما يمثل أكثر من ربع موازنته (28 %) لمشاريع في أفريقيا، بينما تعمل وزارة الثقافة على اعتماد قانون جديد بشأن التعويضات للدول الأفريقية.