كان "عملًا خاطئًا".. بريطانيا تبحث العودة للاتحاد الأوروبي بعد البريكست‎

تدفع فرنسا وألمانيا بخطط تعرض من خلالها على بريطانيا ودول أوروبية أخرى الدخول في الاتحاد الأوروبي كأعضاء منتسبين، في خطوة يمكن أن تعيد بناء العلاقات ما بين المملكة المتحدة وكتلة الاتحاد الأوروبي.

وطرحت الدولتان مخططًا لإيجاد 4 مستويات جديدة وفقًا لصحيفة "الإندبندنت" حيث تشكل الدول الأكثر تحالفًا "حلقة داخلية".

وسيتم فتح مستوى خارجي جديد للمملكة المتحدة في إجراء سينظر إليه على أنه "غصن زيتون"، الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق أمام تعاون اقتصادي أوثق.

ورحب بالمقترح أعضاء بارزون في حزب المحافظين، حيث قال نائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسلتين، إنه يتوجب على بريطانيا دراسة الفكرة بصورة عاجلة؛ لأن الغالبية العظمى من الشعب البريطاني يرون أن بريكست كان "عملًا خاطئًا".

وقال إن السد قد تعرض للكسر، وهناك خطوة مستمرة الحركة نحو التكامل مع أوروبا.