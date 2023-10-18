تهديد بوجود قنبلة في سفارتي إسرائيل وأمريكا بالأرجنتين

يأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى، رداً على هجوم حماس الذي خلف نحو 1300 قتيل في إسرائيل.

وتصاعد الغضب والتنديد بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني في غزة قالت سلطات القطاع إن إسرائيل تقف خلفه، بينما اتهمت تل أبيب حركة "الجهاد" بالمسؤولية عنه.