تقرير: جاسوس سابق يدعو لسجن عائلات الرهائن الإسرائيليين لإسكاتهم

دعا محلل المخابرات الأمريكية السابق، والمسجون السابق في أمريكا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، جوناثان بولارد، إلى إسكات عائلات الرهائن الإسرائيليين واعتقالهم، وفق ما ذكره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي.

وبحسب تقرير للموقع، قال بولارد لوسائل إعلام إسرائيلية، إنه "إذا كان ذلك يعني السجن لإسكات أفراد معينين من أسر الرهائن، فليكن، فنحن في حالة حرب، كان ينبغي سجن عائلات الرهائن لإسكاتهم. وإنه لا ينبغي أيضًا أبدًا تعليق ملصقات الأسرى التي وصفها بالسهام المسمومة".