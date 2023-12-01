ما فرص نجاح التحالف الجديد لمكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي؟

أثار الإعلان عن تشكيل تحالف ثلاثي يضم "مالي، وبوركينافاسو، والنيجر"، تساؤلات حول القدرة على تكوين قوة جديدة بإمكانها مواجهة التحديات في منطقة الساحل الإفريقي، وعلى رأس هذه التحديات "حرب الإرهاب والفقر المدقع".

وقالت الحكومة الموريتانية إنها متمسكة بمجموعة دول الساحل الخمس التي ترأسها حاليا، بينما لا تزال هي والحكومة التشادية فقط تنشطان خارج التحالف الجديد الذي تراجع عن الشراكة التاريخية مع فرنسا.

وشهدت الدول الثلاث انقلابات عسكرية صعدت بحكومات مناهضة لفرنسا والغرب، فيما لا تزال تشاد وموريتانيا بمنأى عن موجة الانقلابات، ما يجعل واغادوغو ونيامي وباماكو أمام تحدي إقناع هاتين الدولتين بالانضمام إليها لتشكيل قوة فاعلة في المنطقة.

وقال المحلل السياسي النيجري محمد الحاج عثمان إن "إعلان موريتانيا أمر طبيعي، لكن المجموعة التي أسست لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل بإشراف معاونين دوليين مثل فرنسا أصبحت عاجزة عن مواجهة هذا الخطر، رغم مرور سنوات على تأسيسها".

ورأى محمد الحاج عثمان أن "هذه المجموعة أصبحت اسما بلا وظيفة، فهي لا تحرك ساكنا اليوم، في حين أن تحالف دول الساحل الجديد الذي تجتمع فيه النيجر وبوركينافاسو ومالي يشتمل نوعا من الجدية والاستقلالية في التخطيط وحتى التمويل".

وأضاف قائلا: "لكن فرنسا ومعاونيها داخل أفريقيا أو خارجها لم يتخذوا موقفا إيجابيا تجاه هذه المجموعة التي أسستها المجالس العسكرية لهذه الدول".

وبين المحلل السياسي، لـ"إرم نيوز"، أن "فرنسا ستعمل على منع تقوية هذا التحالف الجديد من خلال التنسيق مع بقية أعضاء مجموعة الخمس؛ بهدف عرقلة التحالف الجديد وصولا لإفشاله".

وحاولت موريتانيا موازنة موقفها من التطورات في المنطقة، إذ تمسكت من جهة بمجموعة دول الساحل الخمس التي قد ينفرط عقدها جراء بروز تكتل جديد، وأبدت من جهة أخرى انفتاحا على أي تكتلات جديدة.