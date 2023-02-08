روسيا تتعهد بـ"الرد" في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة

تعهّدت روسيا، اليوم الأربعاء، "بالرد" في حال زودت بريطانيا أوكرانيا بطائرات مقاتلة، محذّرة من "تصعيد".

وقالت سفارة موسكو في لندن عبر بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إن "روسيا ستجد ردًا على أي خطوات غير ودية يتخذها الجانب البريطاني".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال، اليوم الأربعاء، إنه "لا يستبعد شيئًا فيما يخص المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك إرسال طائرات مقاتلة" يطالب بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.