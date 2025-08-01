روسيا تدمر عشرات المسيرات الأوكرانية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 60 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، في مناطق جنوب غربي البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وسائط الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 60 طائرة مسيرة من طراز الطائرات الجوية أطلقتها القوات الأوكرانية خلال الليلة الماضية بين الساعة 23:30 وحتى 04:10 من فجر اليوم الجمعة.

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في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة الضربات الروسية أمس الخميس على كييف إلى 26 قتيلا، بينهم ثلاثة أطفال، و156 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، الجمعة.

وغداة إعلان السلطات الأوكرانية أنّ القصف أوقع 16 قتيلا، بينهم طفلان، قالت وزارة الداخلية في منشور على تيليغرام إنّه "خلال ليلة أمس وصباح اليوم، انتشلت فرق الإنقاذ 10 جثث من تحت أنقاض المبنى السكني في منطقة سفياتوشينسكي، بينها جثة طفل يبلغ من العمر عامين"، مشيرة إلى أنّ القصف أوقع أيضا 159 جريحا، بينهم 16 طفلا، بحسب فرانس برس.

واستهدفت أوكرانيا مجددا ليل الخميس الجمعة، بضربات روسية وقتل رجل عمره 63 عاما جراء قذيفة طالت مبنى سكنيا في بلدة فيسيليانكا في منطقة زابوريجيا، على ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية المحلية إيفان فيدوروف على تيليغرام.

وأعلنت كييف الجمعة يوم حداد إثر عمليات قصف الخميس، التي كانت الأكثر دموية في العاصمة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ"مشهد جديد" من القتل تسببت به موسكو داعيا إلى "تغيير النظام" في روسيا.

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضربات بأنّها "مثيرة للاشمئزاز، مؤكدا عزمه على فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأمهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام اعتبارا من الثلاثاء لوقف الحرب التي تعتبر الأعنف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية والتي تسببت بمقتل الآلاف من الجانبين.