أوكرانيا تعلن تدمير كاسحة ألغام روسية في البحر الأسود

قال بيان للبحرية الأوكرانية، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية دمرت كاسحة ألغام تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.

وجاء في البيان المنشور عبر تطبيق تيليغرام ونقلته وكالة "رويترز"، "دمرت قوات الدفاع الأوكرانية الليلة الماضية كاسحة الألغام بروجيكت 266-إم كوفروفتس التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي".

وكان سلاح الجو الأوكراني أعلن تدمير جميع الطائرات المسيرة الهجومية التي أطلقتها روسيا الليلة الماضية وعددها 37، وفقًا لقائد القوات الجوية الأوكرانية.