قال مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية إن المقدم مكسيم دانيلتشوك (26 عاماً)، عُيّن قائداً للواء الميكانيكي السابع والأربعين المنفصل في القوات المسلحة الأوكرانية.

وبحسب المصدر، أشارت تقارير أوكرانية إلى إقالة العقيد يان ياتسيشين، من قيادة اللواء وتعيين دانيلتشوك خلفاً له، بعد أن شغل منصب قائد كتيبة في اللواء الميكانيكي الثلاثين المنفصل.

وأضاف المصدر أن دانيلتشوك ظهر في مناسبات رسمية إلى جانب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من بينها تسليمه شارة كمّ في إحدى المراسم، ولاحقاً منحه زيلينسكي شخصياً نجمة ذهبية.

وأشار المصدر إلى أن هذا التغيير يأتي في إطار حمله دعائية لجذب مجندين جدد إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.