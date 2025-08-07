ماكرون يجدد تأكيد دعمه لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، التأكيد على دعم باريس الكامل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والدخول في محادثات تهدف إلى إحلال سلام دائم وراسخ.

وجاءت تصريحات الرئيس ماكرون بعد "نقاش طويل" مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء أوروبيين آخرين، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وكتب ماكرون على منصة "إكس"، "أكدت للرئيس الأوكراني دعم فرنسا الكامل لوقف إطلاق النار والدخول في محادثات للتوصل إلى حل دائم وراسخ، يحفظ حقوق كييف المشروعة ويضمن أمنها وأمن الأوروبيين".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، جدد الرئيس زيلينسكي الدعوة لعقد لقاء مع بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، غداة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه "قريباً جداً".

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "نحن في أوكرانيا قلنا مراراً وتكراراً، إن إيجاد حلول حقيقية قد يكون فعالاً على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها".

لكن اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الظروف" اللازمة للقاء مباشر مع نظيره الأوكراني زيلينسكي غير متوفرة، في حين يصر الأخير على عقد مثل هذه القمة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بوتين قوله: "ليس لدي أي اعتراض على ذلك بشكل عام، إنه ممكن، ولكن يجب توفر ظروف معينة لتحقيقه. وللأسف، ما زلنا بعيدين عن هذه الظروف".