في استفزاز لبكين.. وفد أمريكي يعتزم زيارة تايوان



أعلنت مسؤولة أميركية كبيرة الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة التي لا تزال علاقاتها مع الصين متوترة للغاية سترسل "وفداً غير رسمي" إلى تايوان بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الجزيرة السبت، محذّرة بكين من القيام بأيّ عمل "استفزازي" في أعقاب هذا الاستحقاق الحاسم.

وقالت المسؤولة للصحافيين طالبة عدم نشر اسمها إنّ الولايات المتّحدة واظبت في السنوات الأخيرة على إرسال وزراء سابقين، أو مسؤولين حكوميين كبار سابقين، إلى تايوان وبالتالي "فما من جديد" على هذا الصعيد.

ولم تحدّد المسؤولة ممّن سيتشكّل الوفد الذي سترسله الولايات المتّحدة إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتعد باستعادتها ولو بالقوة إن لزم الأمر.

وحذّرت المسؤولة الأميركية الكبيرة من أنّه "سيكون استفزازياً من جانب بكين أن تردّ (على نتيجة الانتخابات) بمزيد من الضغط العسكري أو الإجراءات القسرية".

وأكّدت أنّ "الولايات المتّحدة لا تنحاز إلى أيّ طرف في الانتخابات، وليس لديها مرشّح مفضّل. بغضّ النظر عن نتيجة الانتخابات، فإنّ سياستنا في ما يتعلّق بتايوان ستظلّ على ما هي عليه وعلاقتنا غير الرسمية القوية ستتواصل".