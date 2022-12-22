صحيفة: واشنطن تدرس منع التأشيرات للإسرائيليين المتورطين بالعنف ضد الفلسطينيين

كشفت تقارير عبرية، اليوم الخميس، عن خطوة جديدة ستقوم بها الولايات المتحدة لأول مرة، حيث سترفض منح تأشيرات دخول للإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "السفارة الأمريكية في القدس تدرس عن كثب حالات العنف التي يمارسها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية".

وأكدت الصحيفة العبرية، في تقريرها، أن السفارة الأمريكية تدرس إضافة أسماء هؤلاء الإسرائيليين إلى قائمة العقبات التي ستحول دون حصولهم على تأشيرة دخول دائم أو مؤقت إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن "هذه الخطوة سابقة من نوعها في تاريخ العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ووفقًا للسياسة الجديدة في السفارة، فإن المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد العرب أو القيام بأعمال ترهيب أو التحريض على العنف قد لا يحصلون على التأشيرة الأمريكية في المستقبل القريب".