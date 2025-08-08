قرار جديد يمنع ترامب من حظر جنسية المولودين في أمريكا

قضت قاضية اتحادية في ماريلاند في وقت متأخر من يوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها حظر حصول الأطفال المولودين لأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت من الحصول على الجنسية، لتصدر بذلك رابع قرار يمنع أمر الرئيس بشأن حق المواطنة على مستوى البلاد منذ قرار رئيسي للمحكمة العليا الأمريكية في يونيو/ حزيران.

وكان من المتوقع صدور الأمر القضائي الأولي من قبل قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمان بعد أن قالت القاضية الشهر الماضي، إنها ستصدر مثل هذا الأمر إذا أعادت إليها محكمة استئناف القضية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وأعادت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة الأمريكية القضية إليها في وقت لاحق من يوليو/تموز.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.

وكان أمر ترامب الصادر في يناير/كانون الثاني سيحرم الأطفال المولودين لآباء يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت من الجنسية.