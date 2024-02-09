"بيئة تستبعد الأقليات".. الريف البريطاني متهم بالعنصرية

أكدت جمعيات خيرية معنية بالحياة البرية، أن الريف البريطاني مترسخ بموروثات "استعمارية عنصرية"، مما يعزز النظرة إلى بيئته على أنها استبعادية للأقليات العرقية.

واستندت تأكيدات الجمعيات إلى وثيقة أدلة جرى تقديمها إلى مجموعة برلمانية تحقق في تأثير العنصرية على العالم الطبيعي، بحسب ما ذكرته صحيفة "التليغراف" البريطانية.

وبينت الوثيقة أن هيمنة "القيم الثقافية البريطانية البيضاء" في إدارة المساحات الخضراء، تضع حواجز كبيرة أمام الأفراد المنتمين إلى الأقليات العرقية، ما يمنعهم من الوصول إلى الهواء الطلق والاستمتاع به.

وأوضحت الوثيقة أن تلك الحواجز تشمل الجوانب الهيكلية والتجريبية والثقافية، وشكلت تصور الريف باعتباره "مساحة بيضاء"، ما قلل من مبدأ المشاركة المتنوعة، داعية إلى اتباع نهج قائم على الحقوق للوصول إلى المساحات الخضراء، كما اقترحت وضع أهداف ملزمة قانونًا للوصول العادل.

الشمولية

وتحدث ريتشارد بينويل، الرئيس التنفيذي لمنظمة "Wildlife and Countryside Link"، عن أهمية الشمولية في المساحات الطبيعية، لافتًا إلى التفاوتات في الوصول التي يواجهها الأشخاص ذوو البشرة الملونة، الذين هم أكثر عرضة للعيش في مناطق ذات مساحات خضراء محدودة ومستويات تلوث أعلى.