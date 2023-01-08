صحف عالمية: انتقاد حاد للإعدامات بإيران.. والغرب يستعد لعام دموي جديد بأوكرانيا

تصدرت عمليات الإعدام الجديدة بحق متظاهرين إيرانيين عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة الأحد، في خطوة جلبت إدانات دولية، ووصفت على نطاق واسع بأنها "حملة وحشية لترهيب الشعب".

كما سلطت الصحف الضوء على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن استعداد غربي لعام دموي آخر، وذلك بعدما أعلنت واشنطن وباريس وبرلين عن إرسال مدرعات قتالية متطورة إلى كييف لصد هجوم موسكو.

وفي الولايات المتحدة، ناقشت الصحف تقارير تكشف عن مستقبل سياسي قاتم في البلاد في ظل انقسام جمهوري، وهو أمر ظهر في عملية تاريخية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب استمرت نحو خمسة أيام تخللتها 15 جولة تصويت.

الإعدامات الإيرانية.. حملة وحشية لترهيب المواطنين

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على تداعيات إعدام السلطات الإيرانية لمتظاهرين اثنين قد أدينا بقتل أحد عناصر ميليشيات "الباسيج" خلال احتجاجات مناهضة للنظام، في عملية هي الرابعة من نوعها، جلبت ردود فعل غاضبة من المجتمع الدولي.

وأدين الرجلان محمد مهدي كرامي (22 عاماً) وسيد محمد حسيني (39 عاماً) في الـ3 من نوفمبر الماضي بقتل أحد عناصر ميليشيا "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد منتصف سبتمبر الماضي.

وقالت الصحيفة إن عملية الإعدام الأخيرة تعد أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني للعقاب السريع ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الأمن، وذلك في إطار مساعيه لقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني التي تم القبض عليها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد في الـ17 من سبتمبر.

وأضافت أنه على الرغم من أن أحكام الإعدام التي جرت السبت، لم يتم تنفيذها علناً ولم يتم الإعلان عن أي صور على الفور على عكس متظاهر آخر تم شنقه علناً الشهر الماضي إلا أن الواقعة جلبت إدانات دولية واسعة.

ووصف الاتحاد الأوروبي عمليتي الإعدام بأنهما "علامة أخرى على قمع السلطات الإيرانية العنيف للتظاهرات المدنية، داعياً طهران إلى إلغاء أحكام الإعدام الأخرى وضمان عدم تعرض أولئك الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسوء المعاملة".