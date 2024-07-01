تركيا تعتقل العشرات بعد أعمال عنف ضد سوريين (فيديو وصور)

تحتجز الشرطة التركية 67 شخصا، اليوم الإثنين، بعد أعمال عنف في مدينة بوسط الأناضول، إثر اتهامات لسوري بالتحرّش بطفلة.

واستهدفت مجموعة من الرجال أعمالاً تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري، مساء الأحد، إذ أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إضرام النيران في متجر للبقالة، بحسب "فرانس برس".

ودان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موجة العنف الأخيرة ضد اللاجئين السوريين في تركيا.