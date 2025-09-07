نائب إيراني: تهديد "الزناد" الأوروبي لطهران ليس سوى "أداة ضغط نفسي"

قلل نائب في البرلمان الإيراني، السبت، من تهديد دول "الترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" للعقوبات ضد بلاده، مؤكدًا أنها لا تتعدى كونها "أداة ضغط نفسي" على الشعب.

وأكد عباس مقتدائي عضو "لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية" في البرلمان، أن "جميع أشكال العقوبات الاقتصادية والعسكرية والتسليحية الممكنة قد فُرضت على إيران بالفعل".

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز": "آلية الزناد تشبه سلاحًا بلا ذخيرة، قد يبدو خطيرًا من الخارج لكنه في الحقيقة غير مؤثر"، لافتًا إلى أن "أي جهود لإيجاد إجماع دولي ضد إيران سيواجه عقبات حقيقية، في ظل وجود قوى كبرى تملك (الفيتو) في مجلس الأمن".

وأضاف النائب الإيراني: "الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تسعى لرسم صورة تعكس قدرتها المستمرة على امتلاك التأثير، في حين أنها تفقد تدريجيًّا مكانتها في النظام الدولي"، حسب قوله.

واعتبر مقتدائي أن "الأعداء يحاولون دومًا إشغال الرأي العام وإثارة القلق في المجتمع الإيراني"، مشددًا على أن "البرلمان لن يتهاون في حماية المصالح الوطنية وسيتخذ خطوات مقابلة وحاسمة ضد الضغوط الأوروبية".

وأوضح أن مسألة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ليست على جدول أعمال البرلمان، لافتاً إلى أن "البرلمان لا يزال بانتظار التقرير المكتوب من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية".