3 مناصب عليا لـ 3 كتل كبرى.. كيف سيتقاسم الأوروبيون "غنائم" الانتخابات؟

يتجه قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى ترتيب مرحلة ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي، إذ يدور الصراع على 3 مناصب عليا لإدارة المؤسسات الأوروبية.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها إنّ النظام الأوروبي، القائم على مبدأ التصويت النسبي، يعمل على نموذج الائتلاف الكبير على الطريقة الألمانية، ما يعني إقصاء اليمين المتطرف جانبًا واستبعاد فرضية وصوله إلى الحكم وإن تحالف مع اليمين التقليدي.

وأوضحت "لوموند" أن عمل هذا الائتلاف الكبير لن يتم تقريره في ستراسبورغ فحسب، حيث مقر البرلمان الأوروبي، بل على طاولة الزعماء الـ 27 الذين يلتقون الاثنين 17 يونيو الجاري، ويمثل لقاء زعماء الدول الأوروبية إعلانًا لافتتاح الدورة السياسية الجديدة في مرحلة ما بعد الانتخابات وسيجري خلاله الاتفاق على توزيع المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بـ "3 مناصب عليا" وهي رئاسة المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية.

وعلّقت الصحيفة الفرنسية بأنّ "اللغز بسيط: ثلاثة أحزاب ائتلافية، وثلاثة "مناصب عليا" لشغلها، كل منها يأخذ غنائمه" موضحة أنّ حزب الشعب الأوروبي، الفائز في الانتخابات، يرغب في الحصول على الجائزة الأولى أي رئاسة المفوضية، التي قامت فون دير لاين بحملتها الانتخابية من أجلها.