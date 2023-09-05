هل تستطيع "بريكس" إصدار عملة موحدة بديلة عن الدولار

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدى بها الرئيس البرازيلي الدولار، فقد اقترح، مؤخرًا، على كتلة دول أمريكا الجنوبية إصدار عملة موحدة لاستخدامها في التجارة بدل الدولار، لكن من غير المحتمل في الحالتين، حالة أمريكا الجنوبية وحالة تكتل بريكس، أن تحرز أي منهما تقدمًا، وبالتأكيد لن يستطع الرئيس البرازيلي تدبر أموره في استخدام عملتين موحدتين معًا سوى في الحالة غير المرجحة جدًا بأن يوافق التكتلان على إصدار عملة واحدة.

حتى بين أعضاء "بريكس"، من غير المرجح الاتفاق على خطوة كهذه، ولا يبدو أن الصين أو الهند أو روسيا على استعداد للتخلي عن سيطرتها على عملاتها بالطريقة التي فعلتها العديد من الدول الأوروبية عندما أنشأت اليورو، والبنك المركزي الأوروبي، وقد حسم وزير الخارجية الهندي الأمر عندما ردَّ سلبًا على المقترح قائلاً إنه لا توجد فكرة لإصدار أي عملة لبريكس، كما أن بوتين لم يتبنَ الفكرة.

المصدر: مجلة "فوربس"