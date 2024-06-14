"هفوة جديدة".. بايدن يُحرج ميلوني في قمة السبع (فيديو)

في موقف لا يخلو من الطرافة، اضطرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى الإمساك بالرئيس الأمريكي جو بايدن من الخلف لإعادته إلى المسؤولين المنتظرين لالتقاط صورة جماعية خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع.

ميلوني وجدت نفسها محرجة من بقية المسؤولين بعد أن تاه عنهم الرئيس الأمريكي وأخذ اتجاهًا آخر، بينما اصطف المسؤولون لالتقاط صورة بعد مشاهدتهم العرض المظلي.

وكان بعض الزعماء لا يزالون يصفقون، عندما بدأ بايدن في الابتعاد شيئًا فشيئًا.