الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على الحرائق وزوال الخطر

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، السيطرة على الحرائق التي اجتاحت شمال إسرائيل، بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة من جنوب لبنان.

وقال الجيش "القوات سيطرت على مواقع الحرائق، ولا يوجد خطر على حياة أي إنسان في هذه المرحلة".

وكان الجيش قد أرسل معدات وجنوداً للمساعدة في احتواء النيران التي انتشرت بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف، وأصيب 6 من جنود الاحتياط بإصابات طفيفة.

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، الاثنين، إن الحرائق امتدت بالفعل إلى مئات الأفدنة.

وقالت خدمة الإطفاء الوطنية إن أعضاءها عملوا في وقت متأخر من الليل في عدة مواقع، منها بلدة "كريات شمونة" حيث كانوا يحاولون حماية صف من المنازل.

وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق وطلبت من السكان الذين ما زالوا في المنطقة إخلاءها.