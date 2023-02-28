استقالة مسؤول في الحكومة الإسرائيلية وبن غفير يقاطع اجتماعا بالكنيست

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "أولى الاستقالات في الحكومة الإسرائيلية، قدمها زعيم حزب نعوم، ونائب الوزير في مكتب رئيس الحكومة آفي ماعوز"، مشيرة إلى أنه أبلغ بنيامين نتنياهو باستقالته من منصبه.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن زعيم الحزب اليميني، سيعود ليكون عضوا في الكنيست فقط، بعد تقديمه الاستقالة، مشيرة أنه "وفقا لمصادر في الكنيست، فإن نعوم غاضب لأنه لم يحصل على ما وُعد به من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين الأحزاب إبان تشكيل الحكومة الحالية".

وكتب ماعوز لنتنياهو في خطاب استقالته: "مع تشكيل الحكومة، كنت سعيدا أن أكون جزءا منها، ولقد حاولت طوال الشهرين الماضيين منذ تشكيل الحكومة العمل على تنفيذ الاتفاقات المبرمة بيننا، لكن لم تتكلل جهودي بالنجاح في الوقت الحالي".

وأضاف ماعوز في خطاب استقالته: "اتضح أن لا نية توجد لديكم لتنفيذ اتفاقات الائتلاف، لذلك قررت الاستقالة من منصب نائب الوزير في وزارة الخارجية وسأؤدي واجباتي كعضو كامل في الكنيست في الائتلاف".